SSB: Stor auke i importen av dab-radioar i førjulsmånadane

I 2017 har FM-nettet blitt sløkt i tur og orden over heile landet. Då riksdekkjande radio slutta å sende på FM-nettet i Troms, Finnmark og på Svalbard klokka 11.11 onsdag 13. desember, var heile Noreg over på dab.

Ifølgje Statistisk sentralbyrå (SSB) viser sløkkinga av FM-nettet att i statistikken over importerte varer. Tala viser at det i oktober og november 2017 vart innført totalt 353.000 radioapparat, mot 187.000 radioar i dei same to førjulsmånadane i fjor.

– Auken frå 2016 er på 89 prosent. Dei fleste av radioane som er importerte i år, er dab-radioar, fortel førstekonsulent Kjersti Fjærtoft Fossanger i SSB.

Ifølgje SSB ser det derimot ut til at mobiltelefonar er mindre populært under treet i år enn i fjor. I oktober og november vart det til saman importert 471.000 mobiltelefonar mot 580.000 i dei same månadane i fjor. Det er eit fall på nesten 19 prosent.

Også importen av snøbrett og sjokolade har stige frå same periode i 2016.

