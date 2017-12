Meteorologane har sendt ut A-varsel: Fryktar ekstremvêr på Vestlandet i julehelga

Eit høgtrykk ved Biscaya og eit lågtrykk i Norskehavet vil kunna gje storm og ekstremvêr langs kysten på Vestlandet i opptakten til julehelga, seier meteorologane.

Meteorologisk institutt har difor sendt ut eit såkalla A-varsel. Eit slikt varsel er noko høgare enn eit obs-varsel og inneber at fylkesmennene får direkte beskjed for å kunna setja i verk tiltak, ifølgje NRK.

Sunnhordland og nord i Rogaland får det verste vêret i julehelga. Der kan det koma opp mot 150 millimeter nedbør på 18 til 24 timar frå vesle julaftan.

Ifølgje meteorologane slepp Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal unna det verste regnet, men det er likevel sendt ut obs-varsel for desse fylka.

Pålandsvinden i høgda er kraftig. Meteorologane opplyser at vêrsituasjonen no er under auka overvaking og ber publikum følgje med på vêrvarslinga.

Kolonnekøyring og kraftig vind

Uvêret på Vestlandet fører også til kolonnekøyring og stengde vegar på fleire fjellovergangar i Sør-Noreg. Statsmeteorolog ved vêrvarslinga på Vestlandet, Kristin Sæther, seier til NRK at det er sendt ut obs-varsel for vanskelege køyreforhold i fjellet.

Statens vegvesen rår folk som skal over fjellet, til å reisa fredag eller venta til julaftan.

Ifølgje Vegtrafikksentralen vest er vegen over Hardangervidda no stengd og vil truleg ikkje opna for trafikk før vesle julaftan. Også fylkesveg 53 frå Årdal til Tyin og riksveg 15 over Strynefjellet er stengde. Det er innført kolonnekøyring på riksveg 52 over Hemsedalsfjellet og Fylkesveg 50 frå Hol til Aurland.

På Haukelifjell har det vore kolonnekøyring sidan midnatt natt til fredag, og vegen kan bli stengd på kort varsel, ifølgje NRK.

På Helgeland er det venta kraftig vind i morgontimane vesle julaftan. Yr ber folk om å vera forsiktig når dei ferdast utandørs.

Bulkedagen

På Austlandet er det i periodar på fredag og laurdag varsla om vanskelege køyreforhold på grunn av regn som frys på bakken. Meteorologane ber bilistar bruke dekk som passar til forholda.

Samtidig viser tal frå Gjensidige forsikring at ulykkesfrekvensen på dagen før veslejulaftan og veslejulaftan aukar med nærmare 40 prosent samanlikna med elles i året.

Tal frå Tryg Forsikring viser at det skjedde 1.912 trafikkulykker 22. desember i fjor, og forsikringsselskapa betalte ut 36.180.000 kroner i skadeserstatning for desse ulykkene.

– Dei aller fleste bilulykkene skjer mellom 12 og 17 på ettermiddagen, deretter flatar kurven ut mot midnatt, seier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgjevar i Tryg Forsikring. Han nøler ikkje med å rå folk til å la bilen stå.

Stor fare for snøskred

Laurdag har Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) sett snøskredvarselet på raudt nivå – stor fare for snøskred – i Trollheimen, Romsdal, Sunnmøre, Indre Fjordane, Indre Sogn, Voss og Hardanger.

Yr har sendt ut obs-varsel for desse stadane og fortel at straumforsyning og kommunikasjon kan bli ramma.

I tillegg blir det varsla om stor fare for snøskred fleire andre stader i landet veslejulaftan.

Flaum- og jordskredvarsel på nest øvste nivå

NVE har også lagt ut flaum- og jordskredvarsel på oransje varslingsnivå for deler av Vestlandet på grunn av mykje regn og snøsmelting frå fredag ettermiddag til laurdag ettermiddag. Faren for jord-, sørpe- og flaumskred aukar frå fredag kveld.

Oransje nivå er det nest høgste nivået og blir karakterisert som ein alvorleg situasjon som skjer sjeldan, men som krev beredskapsmessige førebuingar og som kan medføra alvorlege skadar.

I Rogaland og Møre og Romsdal er det lagt ut flaumvarsel på gult varslingsnivå, som blir karakterisert som ein utfordrande situasjon som krev oppfølging og som kan medføra skadar lokalt.

I nordlege deler av Vestlandet og i Trøndelag er det lagt ut jordskredvarsel på gult varslingsnivå.

(©NPK)