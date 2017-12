Tidlegare AUF-kvinne med alvorlege skuldingar mot Giske 

– Han kyste og tok på meg mot min eigen vilje, seier Troms-kvinna til avisa Nordlys.

Kvinna var engasjert i ungdomsorganisasjonen til Ap midt på 2000-talet. Ifølgje Nordlys varsla ho onsdag kveld partileiinga om to episodar med seksuell trakassering frå tida Giske var kulturminister og ho AUF-politikar. Avisa kjenner identiteten til kvinna og har sett varselet.

Den første episoden skal ha skjedd på eit nachspiel i samband med landsmøtet til AUF i Oslo.

Den andre hendinga skjedde ifølgje kvinna då Giske var i Tromsø for å halda ei innleiing for unge tillitsvalde. Ap-toppen skal ha vore svært rusa, og kvinna skal ha prøvd å følgja han til hotellet.

– På hotellrommet prøvde han på nytt å kyssa meg, eg trekte meg unna og forlét staden, seier ho.

Kvinna reagerer på framgangsmåten til Ap då ho varsla partiet og seier det verkar som det er viktigare å slå ring rundt Giske enn å ta vare på dei som har sendt varselet.

Giske har ein annan versjon av saka.

«Det er riktig at vi møttes for mange år siden. Jeg husker situasjonen annerledes, uten noen upassende tilnærming, men jeg er lei meg for at jeg har opptrådt på en måte som gjør at hun har opplevd møtet med meg som ubehagelig», skriv Ap-nestleiaren i ein e-post til Nordlys.

Støre viser overfor avisa til at han ikkje kan kommentera enkeltsaker.

