Erna Solberg besøkjer Donald Trump i Det kvite hus 10. januar

Dei to statsleiarane skal diskutere felles forsvar, tryggingsspørsmål i Nato og koalisjonen for å nedkjempe IS, skriv VG, som først melde om nyheita onsdag kveld. Handel og investeringar blir òg blant temaa dei to skal diskutere.

– Presidentane ser fram til å utveksle synspunkt på bilaterale band mellom USA og Noreg, skriv Det kvite hus i ei kunngjering på nettsidene sine.