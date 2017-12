Fire reiarlag straffa for brot på svovelreglar

Hittil i år har fire reiarlag fått gebyr for brot på reglane om svovelinnhald i drivstoff, skriv Sysla. Gebyra er på frå 200.000 til 400.000 kroner.

Kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet Dag Inge Aarhus seier det er relativt høge gebyr for brot på regelverket knytt til svovel.

– Dette kjem av – forutan miljøaspektet ved for høgt svovelinnhald – at vi ønsker å forhindre at dei som ikkje held seg til regelverket skal få ein konkurransefordel ved å bruke rimeleg og meir miljøfarleg drivstoff, seier Aarhus.

1. januar 2015 måtte reiarlaga redusere innhaldet av svovel i bunkersen frå 1 til 0,1 prosent på skip som seglar innanfor Austersjøen, store delar av Nordsjøen og Den engelske kanalen (det europeiske SECA-området). Om lag 10.000 skip driv godstransport i dette området.

I fjor vart det delt ut fem slike gebyr.

