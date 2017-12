Kraftig vekst i salet av ved

Frå 2015 til 2016 var veksten i vedforbruket på 40 millionar kWh, tilsvarande 420.000 seksti liters sekkar med bjørkeved, ifølgje tal frå SSB.

– Ifølgje rapportar vi får frå vedprodusentar over heile landet, ligg det også an til ein vidare vekst i vedforbruket i 2017, seier Øyvind Stranna Larsen, fagsjef i Norsk Ved, som er fagorganisasjonen for vedprodusentar i Norge, til Nationen.

SSB-tala viser at vedforbruket vårt i 2016 låg på 5,61 milliardar kWh. Dette svarar til brutto energimengde i cirka 54 millionar 60 liters sekker med bjørkeved. I 2015 var vedforbruket i Noreg på 5,57 milliardar kWh.

Ein av dei største vedprodusentane, Roy Vermundsberget i Åsnes kommune i Hedmark, melder om rekordsal av bjørkeved frå Finnskogen. Vedprodusenten har auka salet så langt i år med 67 prosent samanlikna med same tid i fjor.

– Ein ny trend er at folk sikrar seg ved mykje tidlegare enn før. Etter ein noko kjølig sommar var vedsalet i full gong allereie i august, seier Vermundsberget.

