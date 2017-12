Stengde fjellovergangar opna igjen etter uvêret

Fylkesveg 53 over Tyin-Årdal, riksveg 15 over Strynefjellet, riksveg 7 over Hardangervidda og europaveg 134 over Haukelifjellet er alle opna igjen etter å ha vore stengde i to døgn grunna uvêr.

Riksveg 15 vart stengd 1. juledag på grunn av snøskred, men vart opna igjen onsdag klokka 12 etter vurdering frå geologar, opplyser Statens vegvesen til Fjordingen.

Snøbyer, uvêr og isdekke har i jula skapt vanskelege køyreforhold og redusert framkjømd over heile landet, men onsdag ettermiddag byrja trafikken i fjellovergangane å nærme seg normalen.

Glatt

– Situasjonen har ikkje endra seg stort sidan tysdag kveld, men det kan sjå ut til at det byrjar å gå litt betre, seier Morten Hansen ved Vegtrafikksentralen i Bergen til NRK.

Isdekke skapte likevel vanskelege køyreforhold onsdag ettermiddag òg. Ein bil køyrde av vegen ved Kvina i Nordland, opplyser Nordland politidistrikt på Twitter. Det er ikkje meldt om personskadar.

Statens vegvesen varslar om snø- og isdekke på fleire av fjellovergangane i sør og dessutan fare for glatte parti og redusert sikt fleire stader.

Trafikantar melder spesielt om vanskelege køyreforhold på E134 i Røldal, der det onsdag ettermiddag var lange køar.

– Det er rett og slett spinnglatt. Det er klink is og vanskelege føreforhold, så folk må køyre varsamt, seier bilist Preben Terland til Stavanger Aftenblad.

Snøskredfare

Noregs vassdrag- og energidirektorat (NVE) sende onsdag ut varsel om stor snøskredfare i Voss, Hallingdal og Vest-Telemark. Meteorologane åtvarar òg om stormfare i Østfold. Folk blir oppmoda til å sikre lause gjenstandar.

På Austlandet er det venta store snømengder.

