Harstad tollstad blir lagt ned

– At Harstad ikkje er ein grensetollstad har bidratt til at også kontrolloppgåvene er blitt færre med åra. Tolletaten ser difor ikkje lenger behov for å behalde den tollfaglege aktiviteten i byen, seier regiondirektør Atle Joakimsen i Tollregion Nord-Noreg.

Opningstida ved Harstad tollstad er betydeleg redusert dei siste åra og publikum brukar stadig oftare digitale tenester i kontakten med Tolletaten. I fjor vart både oppgåver og tilsette overførte til skatteetaten.

– Det er ikkje lenger nok arbeidsoppgåver til dei tre tilsette i Harstad, seier Joakimsen.

(©NPK)