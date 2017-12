Omstridd blodprøve for gravide blir innført til våren

Regjeringa bestemte i mars i år at enkelte gravide skal få tilbod om blodprøven NIPT i staden for fostervassprøven dei får tilbod om i dag.

– Sånn som det ser ut no, trur vi at dette blir i mars eller april 2018, seier klinikksjefen ved Kvinneklinikken på St. Olavs hospital, Kjell Salvesen, som koordinerer arbeidet med å innføre testen i Noreg, til P4.

No jobbar han med å finne eit laboratorium som kan analysere testane, for det finst ikkje i Noreg i dag.

Testen skal erstatte fostervassprøven som gravide med auka risiko for kromosomavvik og gravide som er over 38 år, kan få tilbod om i Noreg i dag etter ultralyd. Rundt 600 gravide får no tilbod om fostervassprøve. NIPT blir brukt for eksempel for å teste for Downs syndrom. Då avdekkjer ein risiko, og det er nødvendig med vidare testing for å bekrefte resultatet.

Både Helsedirektoratet og Bioteknologirådet har anbefalt å ta i bruk testen, fordi det er mindre risiko for spontanabort enn ved morkake- og fostervassprøver.

