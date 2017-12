Solberg vil snakke klima med Trump

– Eg vil gjere greie for Noregs syn, nemleg at det er viktig å følgje opp Parisavtalen, seier Solberg til NTB.

USA trekte seg i sommar ut av Parisavtalen. Og i pressemeldinga frå Det kvite hus om møtet mellom Trump og Solberg står ikkje klima nemnt med eit ord.

– Det er heilt naturleg for meg å ta opp dette spørsmålet, seier Solberg.

At møtet med den amerikanske presidenten finn stad 10. januar, før regjeringsforhandlingane med Frp og Venstre er venta å vere avslutta, ser ho ikkje på som problematisk.

– Vi klarer nok å organisere oss for dette. Finansministeren skal jo i høyring om SSB-saka i kontroll- og konstitusjonskomiteen same dag, og det blir uansett eit kort USA-besøk for min del, seier Solberg.

Sikkerheitspolitikk

Forsvars- og sikkerheitspolitikk, Nato, koalisjonen mot IS og handel og investeringar vil ifølgje Det kvite hus bli diskutert under samtalene i Washington.

I tillegg har Statsministerens kontor varsla at internasjonale spørsmål som fredsprosessar og nettopp klima vil bli drøfta.

Sjølv ser Solberg fram til å møte Trump. Dei har møttest to gonger tidlegare i samband med møte i Nato og G20, men dette blir det første bilaterale møtet mellom dei to.

– Dette er jo eit hyggeleg og nyttig besøk som vektlegg det gode bilaterale forholdet mellom Noreg og USA. Vi er viktige allierte i sikkerheitspolitikken, ikkje minst gjennom Nato, seier ho.

Utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) vil også delta på møtet med Trump.

– Bør ikkje fornærme Trump

Amerikanske Jennifer Leigh Bailey, som er professor i statsvitskap ved NTNU, meiner Solberg gjer lurt i å styrke det personlege forholdet til Trump. Ho er skeptisk til å bruke mykje tid på klimasaka.

– Konkrete saker som abortlovene eller klimaspørsmål, vil det vere liten vits i å ta opp, sjølv om det kan vere viktig for Solberg å vise sine prinsipp og kva Noreg står for, seier ho til NRK.

Bailey poengterer at Trump er personleg orientert og at han responderer positivt på skryt.

– Trump tar alt personleg, han veit kven som er med han og kven som er imot han. Det er ein fin balanse Solberg må finne i dette møtet. Det er viktig for Noreg å vere Noreg, men det er også viktig å ikkje vise seg som for opposisjonell mot Trump. Han må ikkje fornærmast, seier ho.

(©NPK)