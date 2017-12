Mann sikta for drapsforsøk etter knivstikking i Bergen

Politiet fekk melding om knivstikkinga i ei leilegheit i Magnus Barfots gate i Bergen sentrum klokka 16.23 torsdag. To menn på høvesvis 38 og 35 år vart frakta med ambulanse til Haukeland universitetssjukehus med alvorlege stikkskadar. Fredag ettermiddag rekna sjukehuset framleis tilstanden for begge som alvorleg.

Politiet arresterte kort tid etter hendinga ein mistenkt som var i ei anna leilegheit i det same bygget. Vedkommande er ein 25 år gammal mann som er ein kjenning av politiet.

Politiet opplyser at han skal framstillast for varetektsfengsling laurdag. Han er sikta for å ha prøvd å drepe den eine fornærma og for grov kroppsskade mot den andre, opplyser politiinspektør May-Britt Erstad i Vest politidistrikt til NTB.

Politiet kjem til å be om at mannen blir fengsla i fire veker med brev- og besøkskontroll. Ifølgje Erstad avhøyrde politiet den sikta fredag, men ho ønskjer ikkje å seie noko om kva som kom fram i avhøyret, eller korleis tjuefemåringen stiller seg til siktinga.

Ifølgje operasjonsleiar Lars Geitle i Vest politidistrikt bur den sikta og ein av dei skadde i bygningen i Magnus Barfots gate.

Politiet gjorde torsdag kveld kriminaltekniske undersøkingar på åstaden. Same kvelden skreiv Bergens Tidende at politiet har funne eit våpen dei går ut frå er gjerningsvåpenet. Geitle sa til NTB tidlegare på kvelden at skadane dei to mennene fekk, er skadar som er i samsvar med bruk av kniv.

