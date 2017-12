Svenskekrona på sitt dyraste for nordmenn sidan 2016

Ifølgje valutaoversikta frå Noregs Bank må du ut med 100,22 norske kroner for 100 svenske kroner, skriv Nettavisen. Ein må tilbake til juni 2016 for å finne same situasjon.

Det er fallande bustadprisar og svake shoppingtal som først og fremst svekkjer den norske valutaen. Kronekursen blir også prega av svakare handel i julehøgtida, ifølgje avisa.

Sjølv om harryhandelen og feriering i utlandet blir dyrare for nordmenn, så er ein svak kronekurs gull verdt for norsk eksport og turistnæring.

– Det er veldig bra for Noreg. Vi tener veldig mykje netto på svak krone, og den svake krona er ein veldig viktig bidragsytar til at det gjekk nokså bra då oljeprisen fall så mykje som den gjorde. Det er ein veldig vesentleg faktor for eksportindustrien og turistnæringa. Krafteksporten nyt også godt av ei svak krone, seier sjefanalytikar Ole Håkon Eek-Nielsen i Nordea Markets.

