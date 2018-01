Fire av ti meiner matvarer er for dyre i Noreg

I undersøkinga, som er utført av Sentio Research for Nationen, svarar 52 prosent at matvareprisane er passe, mens 38 prosent meiner dei er for høge. Berre 7 prosent meiner norske matvareprisar er for låge.

Undersøkinga viser at delen som meiner at prisane er for høge, er størst blant dei med lågast utdanning og minst blant dei som har høgare utdanning.

– Dersom ein spør om kor mykje folk trur at dei brukar på mat, har dei færraste oversikta. Dei trur dei brukar mykje meir enn dei gjer. Kunnskapen om prisnivå er veldig låg, fordi maten har blitt så mykje billigare, seier professor og forbruksekspert Runar Døving ved Høyskolen Kristiania.

Han peikar på at mens mat utgjorde 40 prosent av nordmenns hushaldsbudsjett på 50-talet, så utgjorde matvarer 12 prosent av hushaldsbudsjettet i 2012, ifølgje Statistisk sentralbyrå.

