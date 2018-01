Krevjande etterforsking av koranskulebarn-saker

– Vi snakkar for eksempel om at foreldra med kunnskap og vilje sender barna sine til utlandet til slike typar skular der dei blir innesperra og mishandla. Då har dei heilt klart eit medverkaransvar til vald eller anna som barnet blir utsett for i utlandet, seier Janne Birgitta Stømner, som leier førebyggjande eining i Oslo politidistrikt, til NRK.

Ho seier at det er tunge saker å etterforske.

– Det er vanskeleg for oss dersom vi ikkje får kontakt med barna og det er vanskeleg for oss dersom foreldra for eksempel ikkje veit kva slags type skule dei skal vere sende til, forklarar Stømner.

Politiet har fått inn tre konkrete politimeldingar etter at barn er sende til koranskule i Somalia.

I november i fjor kalla innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) inn fleire statsrådar til hastemøte etter at fire norske ungdommar fortalde om fysiske overgrep på ein koranskule i Somalia. Under møtet bekrefta regjeringa at det skal vurderast å inndra pass til barn som er i fare for å hamne på koranskular av denne typen.

