Liten oppgang på Oslo Børs

Omsetninga tysdag enda på 3,6 milliardar kroner, fordelt på vel 93.000 handlar.

Blant dei ti mest omsette selskapa på hovudindeksen var det berre to som fall i verdi. Taparen denne dagen vart Marine Harvest, som fall 1,4 prosent. DNB fall nest mest med 0,6 prosent.

Det soleklare vinnarselskapet tysdag vart Norwegian og Rec, som begge auka med 8,7 prosent.

Statoil var mest omsett og voks med 1,3 prosent, følgt av Norsk Hydro, som steig med 0,6 prosent.

På dei europeiske børsane var biletet heilraudt. Dax 30 i Frankfurt gjekk ned 0,5 prosent. CAC 40 i Paris gjekk ned 0,6, mens FTSE 100-indeksen i London fall 0,7 prosent.

Prisen på nordsjøolje fall under 67 dollar gjennom dagen. Da Børsen stengde, vart eitt fat omsett for 66,4 dollar på spotmarknaden etter å ha vore oppe i 67,2 dollar tysdag formiddag. Amerikansk lettolje vart omsett for 60,2 dollar per fat.

(©NPK)