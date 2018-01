NRK: Giske stiller ikkje på sentralstyremøtet

Det var fram til måndag kveld uklart om Giske ville delta på møtet i sentralstyret, men sidan han no er fritatt frå vervet som nestleiar møter han heller ikkje i sentralstyret, melder NRK.

Måndag kunngjorde Ap-leiar Jonas Gahr Støre at Giske er fritatt frå sitt verv på ubestemt tid.

Ei av kvinnene som har varsla om upassande oppførsel, seier til NRK at ho er letta over at Giske ikkje skal vere med og behandle saker som omhandlar han sjølv. Ho fryktar likevel at Giske fortset som nestleiar etter at varslingssakene er behandla.

Ifølgje kanalen skal ein advokat gå gjennom varslingssakene. Ifølgje Dagens Næringsliv skal fleire av varslarane ha fått beskjed frå partikontoret om at varslingssakene deira skal få ei slik ny juridisk vurdering.

Fleire sentrale kjelder har tidlegare understreka at det er viktig at varslarane blir tekne godt vare på, men også at rettssikkerheita til Giske blir sikra.

