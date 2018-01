Støre: – Kan ikkje konkludere med at varsel er falske

– Dei varsla eg behandlar tar eg på alvor. Eg trur på dei og les dei og behandlar dei i tråd med våre retningslinjer, sa Støre i Politisk kvarter på NRK tysdag morgon.

Trond Giske skreiv sjølv på si Facebook-side måndag kveld at fleire av varsla om sextrakassering er falske.

– Eg har forståing for at Giske har behov for å seie frå om korleis han opplever situasjonen, han kan kommentere det han vil, det er hans rett, men ingen av dei varsla eg har fått er grunnlause. Eg kan ikkje konkludere med at dei er falske, seier Støre.

Han understrekar at kvar historie skal gåast grundig gjennom og summerast opp. Og at både varslarane og Giskes versjon skal bli høyrt.

– Dette vil ta noko tid og vi skal jobbe med fullt trykk og vi får hjelp av ein advokat for å sikre at alt blir gjort riktig, seier Støre.

