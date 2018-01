Støttespelarar ber Ap ta vare på Giske

– No ligg Trond nede. Han har ein familie, og eg er alvorleg uroleg for belastninga på den nærmaste familien hans. Dette er utruleg tøft for dei, seier stortingsrepresentant Kirsti Leirtrø frå Sør-Trøndelag, som òg sit i kvinnenettverket i Arbeidarpartiet.

– Så langt har det ikkje komme fram at det er gjort noko straffbart, og det ligg ikkje føre noka politimelding, så vidt eg veit. Trond har òg alltid vore skvær og tatt vare på meg på ein god måte. Det må takast medmenneskelege omsyn i denne vanskelege saka, seier ho til Adresseavisen.

Leirtrø strekar under at varslarane må føle seg varetatt.

– Det kan vere vanskeleg å gi til kjenne tillit til Trond utan at varslarane da føler at dei ikkje blir trudd. Men førehandsdømming er heller ikkje bra, seier ho.

Leirtrø legg til at ho har kjent Giske sidan byrjinga på 1990-talet, og at ho aldri har sett noko av det som har komme fram dei siste vekene. Det har heller ikkje stortingskollega Jorodd Asphjell frå Sør-Trøndelag Ap.

– Eg kjenner Trond frå ei heilt anna side enn det som har komme fram. Eg har verkeleg vorte overraska over det eg har høyrt, seier Asphjell til Adressa.

Han meiner det var klokt av Giske å fråtre på ubestemt tid og svarer slik på spørsmål om korleis han vurderer sjansane for at Giske kjem tilbake som nestleiar:

– Dersom dette er alvorlege og verkelege varsel, seier det seg sjølv. Dersom dei er falske, slik Trond seier, kan resultatet bli eit anna. Han er ein framifrå, dyktig politikar. Det er umogleg å vite korleis dette vil gå no.

