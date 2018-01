Utset omstridd lastebilavgift

Rikskringkastaren viser til at byrådet lenge har arbeidd for å gjere heile Oslo til ei såkalla lågutsleppssone, der forureinande lastebilar må betale eit gebyr på førehand for å bevege seg innanfor bygrensa.

Planen har vore å innføre sona denne vinteren for lastebilar som ikkje har den mest moderne reinseteknologien – Euro 6. No varslar byrådet at iverksettinga er utsett til neste vinter.

Ein av grunnane er utfordringar knytt til handhevinga og å få på plass tekniske løysingar saman med Statens vegvesen. Men byrådet seier også at dei har lytta til bransjen.

– Vi har fått ein del høyringsinnspel, spesielt frå næringslivet, som seier at dei treng litt meir tid før dei kan klare å omstille seg. Mange har investert i bilar som er akkurat litt dårlegare enn Euro 6, og då treng dei litt ekstra tid. Det vel vi å lytte til, seier byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Regiondirektør Nina Solli i NHO Oslo og Akershus seier at organisasjonen er veldig glad for at innspela deira er blitt høyrde.

– Ein kan ikkje innføre ei så stor avgift på så kort varsel. Næringslivet er avhengig av føreseielege rammevilkår. Vi vil bidra til det grøne skiftet, men ein må få rimeleg tid til å omstille seg, seier ho.

(©NPK)