Våtare og varmare desember enn normalt

Meteorologisk institutt fortel at nedbøren i Noreg i desember var på 120 prosent av normalen, mens snitt-temperaturen for heile landet låg 1,1 grad over normalen.

– Det var særleg dei to ekstremvêra Aina og Birk som trekte opp med store nedbørsmengder på Vestlandet, seier klimaforskar Jostein Mamen ved Meteorologisk institutt til NTB.

Mest nedbør i desember fekk den ganske nye målestasjonen Gullfjellet i Bergen med 809,6 millimeter. Til samanlikning kom det berre 11,5 millimeter på Nordnesfjellet i Kåfjord i Troms, som dermed var den tørraste staden i desember.

Rekordane

Ein månadstemperatur på 1,1 grad over normalen kjem eit godt stykke ned på lista over dei største avvika. Rekordane der er 6,1 grader over normalen i desember 2006, og 6,4 grader under normalen i desember 1915. På det lokalnivået er det meir spennande tal. I Aust-Agder vart det ny fylkesrekord for maksimumstemperatur, og det på ein av dei mørkaste dagane i året. På Lyngør fyr i Tvedestrand vart det målt heile 14,4 grader 23. desember.

– Det er jo ganske formidabelt med sommartemperaturar på vesle julaftan. Det var fønvind som gav dei høge temperaturane på Sørlandet og i Telemark, seier Mamen.

Den varme vinden førte òg med seg nye rekordnoteringar for Torungen fyr og Nelaug i Aust-Agder og for Jomfruland i Telemark. Den høgste temperaturen i landet var det likevel Rekdal i Vestnes i Møre og Romsdal som fekk, der det vart registrert 16,1 grader 19. desember.

Det er likevel eit godt stykke igjen til noregsrekorden, som er p å18,3 grader. Den temperaturen vart målt på Sunndalsøra 1. desember i 1998.

Sildrande jul

Det vart tidleg klart at ein del lokalrekordar for desembernedbøren kunne ryke, særleg i Hordaland, og fleire stader vart det følgt nøye med på målestasjonane. Til slutt var det Skjeggedal og Hatlestrand i Odda og Kvinnherad som trødde til med månadsrekordar på 356,6 og 512,1 millimeter nedbør i den siste månaden i året. Dei nemnde ekstremvêra førte fleire stader på Vestlandet og i Finnmark til 200–300 prosent meir nedbør enn vanleg.

Fire stader i Hedmark og Oppland fekk ny døgnrekord 27. desember, mens det vesle julaftan og julaftan vart sett nye rekordar ved sju stasjonar i Hordaland og Sogn og Fjordane. Ingen av desse nådde likevel opp til den høgste døgnnedbøren i desember. Den var på 140,1 millimeter og vart målt på Liarvatn i Strand i Rogaland.

