Venstre-kjelder: Håper partileiaren blir kulturminister

Avisa skriv at dersom Venstre, Framstegspartiet og Høgre i løpet av dei neste vekene blir einige om ein regjeringsplattform, vil Venstre kunne få tre eller fire statsrådar.

– Får vi tre, trur eg det blir Trine Skei Grande, Ola Elvestuen og Iselin Nybø, seier ei Venstre-kjelde.

Ein annan håper på fire og nemner dei same tre, og Sveinung Rotevatn som den fjerde. Men det finst også andre kandidatar.

Forhandlingane startar tysdag og er venta å vare ti til femten dagar. Dei vil bli forstyrra av at statsminister Erna Solberg (H) skal møte president Donald Trump i USA 10. januar og av at Frp-leiar og finansminister Siv Jensen same dag skal delta i høyring i regi av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om SSB/Meyer-saka.

Fredag 19. januar er nemnt som mogleg dato for endringar i regjeringa. I tillegg til kva statsrådspostar Høgre og Frp eventuelt vil gi frå seg, vil kjønn og geografi få avgjerande betyding for Venstre-kabalen.

Ikkje alle i Venstre håper partileiaren blir ny kunnskapsminister. Nokre meiner ho i staden bør bli kulturminister, og minner om at ho i si tid var byråd for kultur og utdanning i Oslo.

– Dette er eit område Venstre kan markere seg på, og som vil gi ein positiv verknad for heile regjeringa, seier ei kjelde.

(©NPK)