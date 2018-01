Bøter for å ha dumpa 15 tonn død laks i sjøen

I tillegg er to dåverande sjefar i selskapa bøtelagt. Dykkaren som utførte jobben ved oppdrettsanlegget i Bømlo kommune vart også bøtelagt, og var den siste som godtok straffa då han før jul aksepterte ei bot på 5.000 kroner, skriv Bergens Tidende.

– Dette var ei bevisst handling. Det er uvanleg at ein ser ei handling bli utført med så openbert forsett, kommenterer politiadvokat Hallvard Gardshol Bjørndal i Sørvest politidistrikt.

Hendinga skjedde våren 2014, men først no er saka avslutta frå politiet.

Dei to selskapa fekk 300.000 kroner i bot kvar. I tillegg vart ein avdelingsleiar i Bremnes Seashore bøtelagt med 20.000 kroner. Ein leiar i dåverande AD Offshore fekk ei bot på 15.000 kroner.

– Her hadde ein valt enklaste løysing. Klippe opp nota og tømme dødsfisken ut i sjøen, påpeikar Bjørndal.

Politiet er opptatt av at fisken som vart dumpa var sjuk, og at det var ein mogleg smittefare ved at dødsfisken spreidde seg.

Det var Mattilsynet som melde til politiet saka til politiet. Bremnes Seashore hadde då sjølv meldt om ei uønskt hending. Seksjonsleiar Arne Oftedal i Mattilsynet seier at saka vart sett på som ei såpass grov miljøsak at den vart politimeldt. Handlinga innebar både forureining av sjøen og fare for smittespreiing.

Dagleg leiar Einar Eide i Bremnes Seashore seier dei for lengst har akseptert og betalt bøtene. Hendinga skjedde før Eide overtok som leiar i selskapet.

– Vi har beklaga det som skjedde. Verken før eller sidan har vi hatt ei leiing som har opna for slike handlingar. Vi har sikra våre rutinar, og er relativt trygge på at dette aldri vil skje igjen, seier Eide.

