Giske-avgjerd kan trekkje ut

Det er no opp til Ap-leiar Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng å avgjere om Trond Giske kan halde fram som nestleiar etter at sentralstyret tysdag støtta handteringa deira av saka. Den vidare prosessen blir opp til deira vurdering, får NTB opplyst av partikontoret onsdag.

Det neste ordinære møtet i sentralstyret er på planen førstkommande måndag. Men det er uvisst om Støre alt da kan ha bestemt seg for om han har tillit til Giske eller ei.

– Det er ikkje sett nokon frist, opplyser kommunikasjonssjef Ingrid Langerud til NTB.

Måndag fråtredde Giske vervet som Ap-nestleiar på uviss tid, og onsdag vart det kjent at han er sjukmeld i nye to veker.

Tilsvar

Dermed kan det bli vanskeleg for partileiinga å hente inn tilsvar frå han, skriv TV 2. Støre har understreka at varslingssakene skal behandlast på ein god måte, noko som inneber at også Giske skal få høve til å komme med sin versjon.

Det var onsdag påfallande stille blant støttespelarane til Giske, meiner fleire kommentatorar. TV 2 var onsdag i kontakt med 11 av dei 18 fylkesleiarane i Ap. Ingen svarer ja på spørsmålet om dei trur Giske kan komme tilbake som nestleiar. Berre to svarer direkte nei.

I Giskes heimfylke Trøndelag er òg tilliten på veg ned, skriv Trønder-Avisa. Blant dei som meiner nestleiaren må gå, er Ap-ordførarane i Levanger og Snåsa.

– Det er alltid omsynet til partiet som bør gå føre. Han bør innsjå det og trekkje seg snarast, seier Snåsa-ordførar Tone Våg.

Mottrekk

Ifølgje kjelder blant Giske-støttespelarar som Adresseavisen har snakka med, er nestleiaren i ferd med å førebu eit mottrekk.

– Giske er sjukmeld, men ikkje slått ut. Han er på krigsstien. Han vil ta ansvar, men ikkje for meir enn det han har gjort, seier kjeldene. Også TV 2 fortel at deira kjelder seier at Giske bruker tida til å gå gjennom varsla for å komme med sin versjon.

NTB har lagt fram opplysningane for Giskes rådgivar Bård Flaarønning.

– Giske er sjuk og sjukmeld, det er alt eg kan seie, seier han.

Onsdag slo likevel Giske tilbake mot ein anonym varslar som fortalde si historie i ein kronikk i Aftenposten.

I eit tilsvar, ført i pennen av Flaarønning, seier nestleiaren at han «bestemt avviser påstandene om trakassering som kommer fram i kronikken», og viser til ein e-post han har fått som skal stadfeste dette.

Nytt varsel

Onsdag vart det òg kjent at Arbeidarpartiet like før jul tok imot eit nytt varsel om upassande oppførsel frå fleire politikarar i partiet. Bekymringsmeldinga kom frå ein tidlegare ungdomspolitikar til Ap-leiinga 22. desember, stadfestar Kjersti Stenseng overfor NTB.

Kvinna skal ha opplevd upassande oppførsel frå fleire daverande Ap-toppar da ho var medlem av AUF. Episodane, som skjedde da kvinna var rundt 18 år, skal liggje fleire tiår tilbake i tid.

– Det skjedde for veldig lenge sidan, seier Stenseng.

Kvinna, som har fortalt historia si til NRK, varsla i 2012 om episodane til det lokale AUF-laget og namngav fleire daverande Ap-toppar. Ifølgje NRK vart det ikkje gjort noko med saka.

Stenseng ønskjer ikkje å svare på spørsmål frå NTB om kor mange personar varselet omfattar, eller kvifor kvinna først valde å melde frå om saka i 2012.

– Eg kommenterer ikkje detaljar i enkeltsaker, seier ho.

