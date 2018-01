Havarikommisjonen ferdig med å undersøkje helikopteret som velta på Sola

Det opplyser Statens havarikommisjon for Forsvaret (SHF).

Noregs første AW101-redningshelikopter hadde berre vore på hovudbasen til 330-skvadronen på Sola i éi veke da det velta under såkalla bakkekøyring 24. november. Havarikommisjonen seier onsdag at dei no er ferdige med dei fysiske undersøkingane av helikopteret.

– Det er frigjort til Luftforsvaret, slik at dei saman med produsenten kan kartleggje skadane og starte reparasjonsarbeidet, seier undersøkingsleiar Håkon Sitre SHF til Teknisk Ukeblad.

Det var to flygarar om bord i det nye AW101-helikopteret da det velta mens motoren og rotorblada var i drift, men begge slapp uskadde frå hendinga. Helikopteret fekk likevel omfattande materielle skader.

Havarikommisjonen har ikkje avdekt nokon kritiske feil med helikopteret. Ifølgje Sitre har dei no ei klar meining om kva som skjedde, men dei arbeider framleis med å finne ut kvifor.

– Framover vil vi fokusere på område som samspelet mellom menneske og maskin, design, grensesnitt, trening og prosedyrar. Men det er for tidleg å seie noko meir om årsakssamanhengane, seier han.

Helikopteret som velta, var det første av 16 slike helikopter som Forsvaret har bestilt. Frå 2018 til 2021 skal dei gradvis erstatte dei over 30 år gamle Sea King-redningshelikoptera.

