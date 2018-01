Kommunepolitikarar i Øygarden vil ikkje vie brudepar

Ordførar og varaordførar får automatisk vigselmyndigheit. Men i Øygarden har varaordførar Atle Dåvøy (KrF) bedt om fritak av etiske grunner og viser til at det handlar om hans kristne tru. Det same har leiaren for levekårsutvalet, Remi Oen (Frp), gjort, skriv Bergens Tidende.

– Eg meiner ekteskap høyrer til i kyrkja, og av etiske grunnar vil eg ikkje vere den som vier nokon, seier Oen.

Aud Karin Oen (SV) reagerer på at det ikkje eingong vart gitt ei grunngjeving då ordføraren opplyste at dei to hadde reservert seg.

Under kommunestyremøtet melde ho seg frivillig til å vere vigslar då det kom fram at to av kandidatane ikkje ville.

– Dersom dette kjem av at dei ikkje vil vie likekjønna, er det ganske alvorleg. Det er mange prestar som reserverer seg, blant anna her i Øygarden. Dersom politikarar også ber om fritak, er det ille for par som vil gifte seg, meiner Oen som også sit i Hordaland fylkesting.

Avisa har tidlegare gjort ei rundspørjing som viser at ein stor del av prestane i Bjørgvin bispedømme seier nei til å vie likekjønna.

– Dersom eg måtte vie likekjønna, ville det ikkje vere rett dersom eg måtte kompromisse på mitt personlege standpunkt. Men det er også av respekt for dei som skal viast. Då er det betre å sleppe andre til, slik at det ikkje blir nokon avgrensingar, meiner Dåvøy.

(©NPK)