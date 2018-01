Noreg stansar våpeneksporten til Emirata

– Etter ei heilskapleg vurdering av situasjonen i Jemen og av den aukande risikoen knytt til Dei sameinte arabiske emiratas militære engasjement i Jemen, bestemte Utenriksdepartementet 19. desember 2017 å suspendere gyldige lisensar for A-materiell (våpen og ammunisjon) til Dei sameinte arabiske emirata, opplyser UD onsdag.

– Nye eksportlisensar av A-materiell til Dei sameinte arabiske emirata vil i denne situasjonen ikkje bli innvilga, heiter det vidare.

Krigsbrotsverk

Norske våpenprodusentar selde i fjor våpen, ammunisjon og anna militært materiell for over 100 millionar kroner til Dei sameinte arabiske emirata, som blir skulda for krigsbrotsverk i Jemen.

Eksporten fortsette i 2017, og både tidlegare utanriksminister Børge Brende (H) og noverande utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) har overfor Stortinget forsikra at ingenting tyder på at norsk krigsmateriell har vore nytta i Jemen.

Mindre skråsikker

Ein representant for ammunisjonsfabrikken Nammo var mindre skråsikker under ei høyring i utanrikskomiteen på Stortinget og sa at han «ikkje trudde» at norsk ammunisjon vart nytta i Jemen.

SV kravde på bakgrunn av dette full stans i alt sal av ammunisjon til Dei sameinte arabiske emirata og av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia, som sidan mars 2015 har ført krig mot den lokale Houthi-militsen i Jemen med store sivile tap som følgje.

Endra syn

Utanriksdepartementet har no endra syn på saka og vil vere føre var.

– Dette betyr at det ikkje skal eksporterast våpen og ammunisjon til Dei sameinte arabiske emirata. Eksport av våpen og ammunisjon til Saudi-Arabia er ikkje tillatt, blir det opplyst.

Departementet lovar vidare å senke terskelen for å avslå lisensar for eksport av B-materiell og fleirbruksvarer til militær bruk til land som deltar i krigføringa i Jemen.

