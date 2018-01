Ordførarar greip vigselretten med begge hender

Fleire lokalaviser har meldt om ordførarar som ivrig har tatt på seg det som må vere ei minst like hyggeleg oppgåve som å klippe snorer: det å erklære to personar for rette ektefolk å vere. Det har mellom anna skjedd i skibakken på Geilo, kommunestyresalen i Åsnes, Villa Lykkeberg i Fredrikstad og Munchrommet i Oslo rådhus.

I Oslo vart Divina Basilio Soto og Karl Tommy Signal vigsla av ordførar Marianne Borgen (SV) onsdag. Det er den første vigselen i Oslo rådhus etter at den borgarlege vigselsmynda vart overført frå staten ved nyttår.

Det er om lag 1.600 borgarlege vigslar i Oslo kvart år. NTB får opplyst at det nok er i meste laget for Borgen, og dermed kan ikkje alle rekne med å få ein bunadskledd ordførar til å stå for seremonien. Kommunen opplyser på nettsidene sine at dei har eigne godkjente vigselfolk til oppgåva.

