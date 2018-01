Sju ulvar skotne i ulvesona sidan nyttår

NTB fekk ein prat med han etter at det hadde vorte mørkt onsdag, mens jegerane var i ferd med å pakke saman. Fire dyr frå Osdalsflokken måtte bøte med livet gjennom dagen.

– Totalt skal det vere ti i flokken, så da er det seks igjen, seier Undseth.

Måndag og tysdag vart tre ulvar frå Julussaflokken skotne i det same området. Klima- og miljødepartementet har bestemt at alle dyra i dei to revira skal fellast, ei avgjerd Verdsnaturfondet Norge (WWF) har protestert mot.

Undseth opplyser at dei ventar på rettsavgjerda frå Oslo tingrett, som skal ta stilling til eit krav frå WWF om ein mellombels stans i ulvejakta i regionen inntil retten har vurdert om ho er lovleg. Men Undseth legg ikkje skjul på at jegerane håper å få felt så mange som råd er før rettsavgjerda kjem:

– Sjølvsagt!

Alle dei sju ulvane som er felte til no, er skotne innanfor ulvesona, opplyser han. I vedtaket frå departementet heiter det at dei to flokkane i hovudsak held til utanfor området der ulven skal ha prioritet.

Undseth opplyser at om lag 70 personar har deltatt i jakta onsdag, og at dei reknar med å halde fram torsdag.

Til saman er dette den største ulvejakta i Noreg sidan ulven vart totalfreda i 1973. Regjeringa vedtok at totalt 42 ulvar på landsbasis kan felles denne vinteren.

WWF meiner jakta er lovstridig og stemna Klima- og miljødepartementet i haust. Oslo tingrett slo 21. november fast at regjeringa har gjort saksbehandlingsfeil i det første fellingsvedtaket for Hedmark, Akershus og Oslo. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) fatta derfor eit nytt vedtak, som WWF òg har klaga på. Organisasjonen har kravd mellombels stans av jakta inntil retten har vurderte om ulvejakta er lovleg. Oslo tingrett skal ta stilling til kravet om eit slikt mellombels tiltak denne veka.

