Tredje største bilsalsåret i historia

Berre i 1986 og 1985 har nybilsalet i Noreg vore høgare, då med høvesvis 167.352 og 159.079 selde nye personbilar. Auken i bilsalet er på 2,6 prosent frå 2016.

Av bilane som vart selde i fjor, var 33.080 nullutsleppsbilar, noko som svarar til ein del på 20,9 prosent. Salet av dieselbilar fortsette å falle.

– Tendensen er klar: Folk i Noreg vel no elbilar, hybridar og bensinbilar framfor diesel. I 2017 hadde 23,1 prosent av alle nyregistrerte personbilar dieselmotor, mens talet for 2016 var 30,8 prosent, seier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Han understrekar at så seint som i 2012 var dieseldelen på meir enn 64 prosent, så utviklinga mot meir miljøvennlege drivstoff har gått raskt.

– I tillegg til dei nye nullutsleppsbilane vart det bruktimportert 8.559 personbilar med nullutslepp i 2017, mange av dei så godt som heilt nye. Det betyr at den norske personbilbestanden auka med meir enn 41.000 nullutsleppsbilar i 2017, seier han.

Han trur delen nullutsleppsbilar vil liggje på 25 prosent av nysalet i år.

Av ein samla norsk bilpark på rundt 2,7 millionar personbilar, utgjer reine elbilar drygt 5 prosent, snautt 150.000.

I 2017 hadde personbilane med hybriddrift 31,3 prosent marknadsdel. I 2016 var marknadsdelen 24,5 prosent.

Dei ti mest selde bilane:

1. Volkswagen Golf (alle drivstoff)

2. BMW i3 (elektrisitet og ladbar hybrid)

3. Toyota RAV4 (hybrid og bensin)

4. Tesla Model X (elektrisitet)

5. Volkswagen Passat (ladbar hybrid, diesel, bensin)

6. Mitsubishi Outlander PHEV (ladbar hybrid, diesel, bensin)

7. Toyota Yaris (hybrid og bensin)

8. Tesla Model S (elektrisitet)

9. Skoda Octavia (diesel, bensin og ladbar hybrid)

10. Toyota C-HR (hybrid og bensin)

