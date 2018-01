Vi ser stadig sjeldnare på vanleg TV

Ifølgje avisa var TV 2s hovudkanal saman med NRK1, dei kanalane som klarte seg best i det fallande marknaden.

TV 2s hovudkanal fekk ei samla del fjernsynstitting på 18,9 prosent i fjor, opp frå 18,3 prosent året før. NRK1 vart også ein vinnar, med ein marknadsdel på 32,3 prosent blant sjåarar over 12 år. Året før hadde NRK1 30,7 prosent marknadsdel.

Ifølgje NRKs analysesjef Kristian Tolonen minkar TV-sjåinga i alle aldersgrupper – bortsett frå i gruppa over 65 år. Mens det tidlegare har vore registrert størst fall i aldersgruppa 12–29 år, skjer det same no også blant dei mellom 30 og 49 år. Og fallet er raskare i 2017 enn det var i 2016.

På gruppenivå auka Discovery-kanalane med blant anna TVNorge, Fem, Max og Vox mest. Discovery-kanalanes samla marknadsdel gjekk opp frå 16,8 til 17,4 prosent.

(©NPK)