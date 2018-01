Økokrim: Fleire milliardar forsvinn ut av landet utan tilsyn

– I 2013 gjorde vi eit nøktern anslag. Vi anslo då at desse agentane årleg overfører minst tre milliardar kroner ut av landet. Anslaget var ei forsiktig vurdering. Det reelle talet er truleg mykje høgare, seier Sven Arild Damslora, leiar for Eining for finansiell etterretning i Økokrim, til Dagens Næringsliv.

Finanstilsynet har ikkje tilsyn med utanlandske betalingsføretak og deira agentar.

– Dette som ein del av at EØS-avtalen gir finansføretak og betalingsføretak som har konsesjon i eitt land, moglegheit til å drive på kryss av landegrensene utan særskilt konsesjon i kvart land, seier kommunikasjonsrådgjevar Jo Singstad i tilsynet.

På Finanstilsynets nettside er det lagt ut ein oversikt over alle agentane som utanlandske betalingsføretak har i Noreg.

– Dersom Finanstilsynet blir kjent med kritikkverdige forhold hos agentane til nokon av desse føretaka i Noreg, må Finanstilsynet varsle tilsynet i heimlandet, som så må sette i verk eventuelle tiltak, seier Singstad.

I 2014 vart Noregs innsats mot kvitvasking og terrorfinansiering kritisert i ei evaluering frå Financial Action Task Force, eit internasjonalt organ etablert på initiativ frå G7-landa. Ifølgje rapporten manglar Noreg ein overordna strategi, politikk og kontrollmekanisme mot kvitvasking.

I det regjeringsutnemnde kvitvaskingsutvalet blir agentar for utanlandske betalingsføretak framheva som ei risikogruppe i forhold til kvitvasking og terrorfinansiering.

