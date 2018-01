50.000 nye jobbar på eitt år

innenriks

Det var i overkant av 2,8 millionar jobbar i Noreg i tredje kvartal 2017. Det er ein auke på 49.000, eller 1,7 prosent, samanlikna med same periode året før, viser ferske tal frå Statistisk sentralbyrå.

I tredje kvartal i fjor var det drygt 2,6 millionar lønnstakarar som arbeidet i Norge, ein auke på 43.000 personar frå året før. Det er registrert ein auke i talet på arbeidsforhold for alle aldersgrupper og i alle fylke, men veksten var størst i Finnmark, Oslo og Troms og lågast i Rogaland.

Partileiarane i Høgre, Frp og Venstre kunngjorde i ein pause i regjeringsforhandlingane på Jeløya torsdag at det å få fleire i jobb blir hovudprioritet framover. Finanspolitisk talsperson i Høgre Nikolai Astrup meiner dei ferske SSB-tala viser at utviklinga går i riktig retning.

– Det er svært gledeleg at det er skapt nærmare 50.000 nye jobbar det siste året, at fleire unge kjem i jobb og at jobbveksten er dobbelt så høg i privat sektor samanlikna med offentleg sektor, seier han til NTB.

(©NPK)