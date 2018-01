Auka pågang ved fleire valdtektsmottak

I Bergen kom det 221 kvinner og 13 menn til valdtektsmottaket i fjor, ein auke på godt over 30 prosent frå det tidlegare toppåret, som var 2016, ifølgje Bergens Tidende.

Overlege Eivind Damsgaard ved mottaket håpar at auken kjem av at det er blitt mindre tabubelagt å melde frå.

– Det har vore veldig fokus på at det ikkje er kvinners feil når dei blir utsette for overgrep, uavhengig av omstenda. Eg trur #metoo-kampanjen kan ha verka inn på at fleire tør å gi beskjed, og at dei faktisk oppsøkjer hjelp, seier han.

Konstituert overlege Eline Thorleifsson ved overgrepsmottaket i Oslo har inntrykk av at auka medieomtale slår ut på statistikken.

– Vi hadde ein formidabel auke på 18 prosent frå 2015 til 2016, mens det i fjor kom 5–6 prosent fleire. Tilstrøyminga svingar veldig frå månad til månad. Totalt tok vi imot over 550 pasientar i fjor, seier ho til BT.

Også ved overgrepsmottaket i Østfold har dei hatt ein markant auke. 88 pasientar oppsøkte mottaket i fjor, mot 72 i 2016, skriv Dagsavisen Fredrikstad.

– En auke på 16 pasientar høyrest kanskje ikkje så mykje ut, men når vi opererer med såpass små tal er det likevel markant. Vi ser at det er eit auka fokus på seksuelle overgrep i media – både gjennom metoo-kampanjen og generelt – og tenkjer at det er med og bidrar til å senke terskelen for å oppsøkje overgrepsmottaket, seier mottaksleiar Ann Helen Lomsdalen.

