Borgarleg semje om inkluderingsdugnad

innenriks

– Visjonen vår er eit samfunn der alle kan delta. Vi skal senke terskelen for deltaking i arbeidslivet for personar med nedsett funksjonsevne og dei som har pådratt seg hol i CV-en, sa statsminister og Høgre-leiar Erna Solberg under ei presseorientering på Hotell Jeløy Radio torsdag.

– Arbeidsløysa går ned, sysselsetjinga går opp. Men vi kan ikkje lene oss tilbake og sei at jobben er gjort. Det viktigaste vi gjer, er å leggje til rette for at alle som kan delta i arbeidslivet, får moglegheita til det og gjer det, tilføydde Frp-leiar Siv Jensen.

Venstre-leiar Trine Skei Grande la til at ein inkluderingsdugnad vil bidra til at Noreg blir eit rausare samfunn.

Partane i arbeidslivet skal blir inviterte i den såkalla inkluderingsdugnaden, saman med sosiale og ideelle entreprenørar. Lønnstilskot og arbeidstrening er eksempel på eksisterande tiltak som dei borgarlege partia vil satse vidare på.

– Men vi skal også tenkje nytt, sa Solberg, og la til at det blir ein av dei viktigaste oppgåvene for regjeringa framover å sørgje for at arbeidsdeltakinga aukar i bestemte grupper.

– Det gjeld spesielt funksjonshemma, enkelte innvandrargrupper og unge menneske som ikkje har fullført utdanning, sa ho.

(©NPK)