Eksil-iranarar demonstrerte i Oslo mot det iranske regimet

Demonstrasjonen blei arrangert av Iranske Politiske Fangar for Fritt Iran (IPFFI) til støtte for det iranske folket. Klokka 15 møtte cirka 150 iranske demonstrantar, deriblant eksil-iranarar, opp framfor Stortinget for å vise solidaritet.

Ifølgje operasjonsleiar i Oslo politidistrikt Steinar Hausvik gjekk demonstrasjonen fredeleg for seg.

Uroa i Iran starta i den nest største byen i landet Mashhad som ein protest mot høg prisstigning og arbeidsløyse. Protestane spreidde seg raskt til andre delar av landet, som har 80 millionar innbyggjarar. Minst 21 menneske er ifølgje statlege medium drepne i uroa, og hundrevis er arresterte.

Styresmaktene har stengt sosiale medium som Telegram, Instagram, Facebook og Twitter. President i USA Donald Trump har gått ut med støtte til demonstrantane. Regimet i Teheran skuldar USA for å egge til uro og har klaga til FN.

