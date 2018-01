Måling: Fleirtal mot vikarbyrå

I fjor haust leverte Ap, SV og Raudt inn ulike forslag som tar sikte på å forby bruk av bemanningsselskap i byggjebransjen. I meiningsmålinga svarar 63 prosent at dei enten er heilt eller delvis einige i at ein bør innføre forbod. 10 prosent er heilt ueinige i dette.

– Situasjonen i byggjebransjen er ikkje mogleg å ignorere lenger. Det er tala her eit uttrykk for, seier nestleiar Steinar Krogstad i Fellesforbundet til avisa.

NHO Service og Handel organiserer mange av dei store bemanningsselskapa i Noreg. Ifølgje deira statistikk står byggjebransjen for 32 prosent av alle fakturerte timar frå vikarbyrå, med ei samla omsetning på rundt 1,2 milliardar kroner årleg.

– Forbod er heilt feil verkemiddel. Bemanningsbransjen er gjennomregulert og er pålagt å betale same lønn som bedriftene som leiger inn frå dei, seier fagsjef Even Hagelien som meiner hovudproblemet er handheving, ikkje at reglane er for dårlege.

Krogstad trur ikkje eit forbod vil lamme byggjebransjen. Han trur det vil tvinge fram betre planlegging fordi bedriftene då må ta ein større del av produksjonen sjølv.

Direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening seier at dei har sett ei utvikling som bekymrar, der det har blitt stadig meir tilsetting av folk utan garantilønn.

– Det gjer at det er folk på same arbeidsplass med ulike vilkår. Vi kan ikkje ha reglar som gjer at du slepp unna med ein annan kostnad fordi du ikkje betalar lønn mellom oppdrag, seier Sandnes.

