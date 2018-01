Mykje snø og kraftig vind aukar skredfaren i Troms og Finnmark

Natt til torsdag kom det meir nysnø enn venta i dei to fylka, og kombinert med det Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) omtalar som rimeleg sterk vind, er det større fare for at det vil dannast ferske fokksnøflak i leområde.

Dette aukar igjen faren for at skred og NVE anbefaler derfor skiløparar til å unngå terreng brattare enn 30 grader.

Nivå tre – oransje nivå – er det nest høgste og inneber at det er betydeleg fare for ras.

