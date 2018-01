NRK: Ap-veteran vil foreslå varslarråd

Ho seier til rikskringkastaren at Arbeidarpartiet bør vurdere nye retningslinjer for å handtere varslarsaker.

Etter kvart som påstandane mot nestleiar Trond Giske har blitt fleire og meir konkrete, har Ap-leiar Jonas Gahr Støre fleire gonger sagt at det skal vere trygt å varsle i partiet.

Balas presiser at ho synest Støres utsegner er eit skritt i riktig retning. Likevel er ho ikkje overbevist om at systemet for å handtere varslarsaker fungerer optimalt.

– Når menneske med mykje makt, enten ein er valt som partisekretær eller i dette tilfellet også leiar, sit og behandlar varslarsaker, så vil det alltid utløyse ei form for mistenkeleggjering rundt at dette handlar om maktkamp, seier Balas.

Ho vil fremme eit nytt forslag for varslarhandtering på Oslo Arbeiderpartis årsmøte i mars.

– Eg meiner ein både sentralt og i fylka bør opprette ein form for varslarråd. Dette finst allereie i mange bedrifter. Det kan bestå av litt eldre personar, og nokon med juridisk kompetanse. I tillegg bør det vere ein eller to som har tillit og er valt inn gjennom eit sekretariat. Desse kan saksbehandle varsla som kjem inn, og vareta varslarane i første omgang, seier Balas.

Støre sa tysdag at han trur på varslarane. Samtidig la han til at Giske skal få moglegheit til å komme med si side av saka før partileiinga konkluderer. Balas er einig i at det må vere partileiinga som får det siste ordet.

