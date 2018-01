Sakna basehoppar funnen omkommen

Mannen vart funnen klokka 3.33 natt til torsdag i Vasskordalen av leitemannskap, opplyser Møre og Romsdal politidistrikt klokka 5.49.

Ein kamerat av den sakna mannen var den siste som hadde høyrt frå han, via ei tekstmelding han fekk i 12-tida onsdag om at basehopparen var på toppen av Sørtussen, 907 meter over havet.

Leiteaksjonen vart sett i verk like etter at politiet fekk ei melding klokka 17.14 om at mannen ikkje hadde tatt kontakt.

Politiet fekk bistand frå eit Sea King redningshelikopter, Norske Redningshunder, Røde Kors og Norsk Folkehjelp i den omfattande leiteaksjonen som vart sett i verk.

