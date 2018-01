Stort ras sperrar tunnel i Sogn og Fjordane

innenriks

Politiet fekk melding om raset over fylkesveg 53 klokka 14.16 torsdag.

– Raset er ganske stort, og heile vegen er stengt. Det er lang omkøyring – folk som skal frå Lærdal til Årdal, må køyre via Filefjell, seier operasjonsleiar Eivind Hellesund i Vest politidistrikt til NTB.

Raset dekkjer nesten heile munninga på tunnelen. Tre redningsdykkarar blei sende til staden for å sjekke om personar eller bilar hadde hamna i sjøen som følgje av raset. Ved 18-tida melde politiet derimot at det ikkje ville bli dykka i sjøen på grunn av mørket og fare for steinsprang.

Summen av vitneopplysningar tilseier ifølgje politiet at det ikkje skal ha vore personar eller bilar i raset.

Ein geolog vil komme til staden fredag, skriv Bergens Tidende. Ei ny vurdering av rasstaden vil bli gjort laurdag, ifølgje trafikkoperatør Jan Erikstad.

