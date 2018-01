2017 kan bli nytt rekordår for sjukdom etter flåttsmitte

innenriks

I 2015 vart det registrert 426 tilfelle av den flåttborne sjukdommen Lyme borreliose, der borreliabakteriar har spreidd seg til organ og vev i kroppen. I 2016 var det 409 tilfelle. Talet for 2017 er førebels 430 og kan ifølgje Meldingssystem for smittsame sjukdommar (MSIS) bli endra. Det er det høgste talet på registrerte sidan meldingskriteria vart innførte i 1995.

Flåttsenteret ved Sørlandet sjukehus har tidlegare uttalt at det er vanskeleg å seie om det dreier seg om ein reell auke i talet på tilfelle i Noreg, men at tal frå Sverige indikerer ein auke dei siste åra.

Avdeling for smittevern, miljø og helse ved Folkehelseinstituttet (FHI) har karakterisert auken dei siste åra som for liten til å kunne hevde at det er snakk om ein aukande trend. Tredoblinga i talet på tilfelle sidan 1995, er det fleire moglege årsaker til. Ifølgje FHI er faktorar som auka mediemerksemd, auka medvit hos legar rundt sjukdommen, auka medvit i befolkninga, endring av diagnostiske prosedyrar forutan ein reell auke i talet på tilfelle medverkande til auken.

Blant dei som blir bitne av flått, får rundt 2 prosent bit som fører til sjukdom. Berre rundt 10 prosent av desse tilfella utviklar seg til ein meir alvorleg borreliose, ifølgje Flåttsenteret.

Det har vore debatt og diskusjonar rundt diagnose og behandling av borreliose i Noreg, og omgrep blir definert forskjellig i ulike miljø.

Fakta om borreliose

* Den vanlegaste flåttborne sjukdommen i Noreg, også kalla Lymes sjukdom eller Lyme borreliose.

* Kjem av ei gruppe bakteriar som heiter Borrelia-bakteriar, som kan smitte både dyr og menneske.

* Risiko for å bli smitta og sjuk ved bit er rundt 2 prosent.

* Om lag 90 prosent, rundt 7.000 nordmenn kvart år, får då berre ein lokal hudinfeksjon, eit raudleg utslett som veks utover flåttbitet.

* Hos 10 prosent av dei som blir sjuke, spreier bakterien seg i kroppen.

* Ubehandla borreliose kan gi kronisk infeksjonssjukdom, som særleg kan påverke hud, nervesystem, hjarte og ledd.

* Diagnosen blir blant anna basert på funn av antistoff i kroppen. Utfordringa er at antistoff blir danna sakte og i ulik grad hos forskjellige personar.

* Prøvar kan gi feil utslag tidleg i utviklinga, enten ved at antistoff ikkje har rokke å bli danna, eller at antistoff frå infeksjonar mange år tilbake framleis kan vere til stades, og gi falskt positive svar.

* Nokre er såkalla seronegative og kan ha infeksjon utan å teste positivt på prøvar, det vil seie at dei er falsk negative.

* Borreliose blir behandla med antibiotika. I dei tidlege stadia av sjukdommen vil antibiotikabehandling verke lækjande.

* Talet på registrerte tilfelle av systemisk borreliose er tredobla i Noreg sidan 1995, året då meldingskriteria vart innført.

* For 2017 er det registrert 430 tilfelle, fleire enn tidlegare år, men det endelege talet er ikkje klart før i mars, og skal deretter kvalitetssikrast.

* Førre rekordår var 2015, då det vart registrert 426 tilfelle totalt. I 2016 var det 409 tilfelle.

(Kjelde: Flåttsenteret, Meldingssystem for smittsame sjukdommar (MSIS) og Folkehelseinstituttet)

(©NPK)