Ap-topp: – Vi har hatt kontakt med jenter som ikkje tør å stå fram på grunn av netthets

innenriks

Jacobsen fortel NRK at han seinast fredag fekk beskjed om at tillitsvalde i Ap har vore i kontakt med jenter som ikkje tør å stå fram på grunn av netthetsen retta mot varslarar. Same dag stod Ap-politikar Line Oma fram som ein av varslarane i partiet.

– Vi ser dessverre at internett og kommentarfelta fløymer over av dei som driver heksejakt på varslarane, og som bagatelliserer deira historier, seier Jacobsen til NRK.

– Netthetsen bør avsluttast straks. Det gjer det vanskelegare å varsle, seier han.

– Det er sterk kost å høyre historia til Line Oma, og det gjer vondt i magen. Ho har gitt varslarane eit ansikt, og det synest eg er veldig modig, seier han.

Varslingssakene mot Giske starta 13. desember da Dagens Næringsliv skreiv at partileiinga i Ap hadde fått «meldingar om fleire saker om oppførselen til Trond Giske». 22. desember blei Giske sjukmeldt seg, og 1. januar blei han fritatt frå vervet som nestleiar i Ap på ubestemt tid.

– Det er vanskeleg å sjå for seg at Giske blir sitjande, men eg har tillit til at sentralstyret i Ap handterer dette på ein god måte, seier Jacobsen.

(©NPK)