Folkehelsa tilrår arbeidsgivarar å tilby meslingvaksine

Meslingutbrotet i Sverige har ført til auka merksemd rundt den svært smittsame sjukdommen. Rundt 5–10 prosent av befolkninga i Noreg er truleg ikkje vaksinerte.

– Vi ønskjer at alle i befolkninga er verna. Immunitet blir oppnådd anten ved at ein har hatt sjukdommen eller er vaksinert. Dette viruset er eitt av dei mest smittsame vi kjenner til. Ein sjuk person blant personar utan vern kan potensielt smitte 12–18 andre. Sånn sett vil legekontor eller legevakt som ein smitta person oppsøkjer kunne representere ein spreiingsfare, og vi håpar derfor arbeidsgivarar i helsesektoren gjer vaksinen tilgjengeleg for tilsette, seier overlege Øystein Riise ved Avdeling for vaksineforebyggbare sjukdommar ved Folkehelseinstituttet til NTB.

Ver sikker

Er ein vaksinert gjennom barnevaksinasjonsprogrammet i Noreg, er det registreringspliktig og vil kunne sjekkast på Helse-Norge. Dersom ein er usikker på om ein er vaksinert eller om ein har hatt sjukdommen, tilrår FHI uansett å ta vaksinen.

– Det kan gjelde personar som ikkje har følgt vaksinasjonsprogrammet, innflyttarar til Noreg eller personar som av ulike årsaker ikkje er blitt vaksinerte tidlegare. Biverknader er dei same som for barn, vanlegvis ein mild reaksjon på første injeksjon, med litt feber og mogleg utslett. Dersom ein allereie er immun vil ein sannsynlegvis ikkje få nokon reaksjon i det heile tatt. Andre dose er det sjeldan reaksjon på, for da har kroppen allereie danna antistoff, seier Riise.

Han opplyser at fleire land i Europa og personar derfrå representerer ei potensiell smittekjelde.

– Det reises mykje til og frå Noreg og europeiske land som ikkje har kontroll på sjukdommen enno. Desse inkluderer Belgia, Bosnia-Hercegovina, Kasakhstan, Frankrike, Romania, Georgia, Ukraina, Italia og Serbia, seier Riise.

Betre tider

FHI understrekar at meslingar ikkje aukar i utbreiing globalt og at situasjonen tvert imot er mykje betre enn tidlegare.

– Sjukdommen har hatt ei gledeleg utvikling på verdsbasis, sjølv om dei sporadiske utbrota i Europa gir eit anna inntrykk. Vaksinasjonsdekninga globalt er på 85 prosent no, og dei som har flytta til Norge har i mange tilfelle gjennomgått meslingar. Utfordringa er som sagt dei som kjem frå europeiske land med dårleg oppslutning om vaksinasjonsprogramma, seier Riise.

Årsakene til at folk ikkje er vaksinert er fleire, og tendensen til ikkje å vaksinere seg kan vere meir utbreidd i enkelte miljø. I tillegg til at ein kanskje ikkje har fått tilbodet, kan det vere at ein ikkje føler det er nødvendig fordi sjukdommen ikkje blir oppfatta som eit problem.

– Det er nettopp fordi vaksinen er så effektiv. Vi opplever også noko sviktande kunnskap om at vaksinen er god og trygg. Nokon har alternativ livsstil der vaksinar blir unngått, andre manglar tillit til styresmakter. Det kan også vere religiøse årsaker, men det er ikkje så mange, seier Riise.

Han påpeiker også at registreringa av vaksinerte ikkje er like god alle stader, og at demninga kanskje er betre enn den verkar å vere i nasjonalt vaksinasjonsregister. Han oppfordrar lokalt helsepersonell, som helsesøstrer og kommuneoverlegar, til å kontakte slike miljø, finne årsaker til mangelen på vaksinasjon, få i gang ein dialog og gi eit tilbod.

