Sylvi Listhaug reiser til Aust-Afrika

innenriks

Listhaug skal vere i Nord- og Aust-Afrika i sju dagar saman med tilsette frå eige departement, ifølgje VG.

– Vi skal reise for å sjå på flyktningsituasjonen i Afrika. Slik det er no, dreier store delar av flyktning- og asyldebatten seg om andre område og ein høyrer knapt om noko av det som skjer med dei eg vil kalle «dei gløymde flyktningane», seier Listhaug.

Av sikkerheitsårsaker ønskjer ikkje ministeren å spesifisere kva for land ho skal besøkje og kva tid. På turen skal Listhaug møte styresmaktene i landa, blant anna for å diskutere returavtalar med Noreg.

– Returpolitikken er høgt prioritert i Noreg, så det vil bli naturleg for oss å sørgje for at menneske som ikkje har krav på opphald her, kan sendast tilbake til landa dei kjem frå, seier ho.

– Vi skal møte styresmakter og internasjonale organisasjonar som har god kunnskap om flyktningstraumen i Afrika. Det er eit kontinent som ser ut til å vere heilt gløymt i Noreg og resten av verda, seier Listhaug.

