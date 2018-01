Tre menn tiltalt for grov korrupsjon

innenriks

To av mennene er også tiltalt for grov utruskap, mens den siste av dei tre er tiltalt for kvitvasking av utbytte frå eigne straffbare handlingar, såkalla sjølvvask.

Mannen som tidlegare har vore leiar i Ewos AS, skal ifølgje tiltalen ha kravd eller teke imot mutingar på til saman 2,7 millionar kroner frå ulike leverandørar. I tillegg er to menn tiltalte for å ha gitt mutingar på høvesvis vel 2 millionar kroner og i overkant av 1 million kroner.

– Dette har vore ei brei etterforsking, og korrupsjonshandlingane som er skildra i tiltalen strekkjer seg over ein periode på over ti år, seier førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik i Økokrim.

I same sakskompleks vart ein mann i august 2016 dømt til elleve månaders fengsel for grov korrupsjon i ein tilståingssak.

