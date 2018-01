Ulvemerkinga i gang

innenriks

Ideelle sporingsforhold med nysnø og klarvêr førte til at heile tre unge ulvar, to hannar og ein hoe, blei merka fredag. Alle er ein del av kullet som blei fødde i april i fjor, opplyser direktør Pål Prestrud i Statens naturoppsyn (SNO) til NTB.

Han fekk sjølv bere ein levande ulv i armane fredag.

– Det er ikkje kvardagskost, seier han.

Kartleggje vandringsvegar

Merkinga skjer på oppdrag av Klima- og miljødepartementet. Målet er å få merket heile Slettås-flokken, som består av eit ulvepar og kvelpane deira, fire eller fem i talet.

Merkinga går føre seg ved at ulvane blir spora opp frå bakken, både av mannskap på ski og i bilar langs skogsbilvegar. Når ulvane er lokalisert, tar personellet i bruk helikopter for å komme tett nok innpå til å skyte dyra med bedøvingspil, før dei merkes med radiosendarar. Hensikta er å kartleggje kva for område ulvane bruker, og kva for vegar dei vandrar.

– Vi trenger meir kunnskap så vi kan forvalte bestanden på ein betre måte, seier Prestrud. SNO vil vite meir om korleis ulvane bruker området, og kva som skjer når ungdyr blir sparka ut «heimanfrå».

Einsame ulvar problemet

– Det er ofte dei einsame ulvane som skapar problem for beitedyrnæringa, seier Prestrud, som meiner meir kunnskap kan føre til meir treffsikkerheit om kva for ulvar som bør takast ut. I fjor sommar tok ein einsleg tispe frå Sverige åleine livet av over 300 sau på Gran på Hadeland.

Etter at Slettås-flokken blei radiomerka, står Lekjenna-flokken i naboreviret mellom Rena og Elverum for tur. I tillegg er det også mogleg at fleire flokkar i Aurskog-Høland skal merkast.

I ulvesona

Alle flokkane held til i ulvesona og er derfor ikkje omfatta av vedtaket om lisensfelling av 42 ulv som regjeringa fatta i haust.

WWF Norge og Naturvernforbundet tok vedtaket til retten, men fredag avgjorde Oslo tingrett at femlingen ikkje er i strid med verken norsk lov eller internasjonale konvensjonar.

Det er klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) glad for.

– Tingrettens avgjerd betyr at vi får ein føreseieleg forvaltning, der terskelen for felling av ulv utanfor ulvesona er låg og tilsvarande høg innanfor sona, seier han til NTB.

Sidan 21. desember er ti ulvar skotne i Hedmark. Dei to siste blei skotne fredag.

