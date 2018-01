Færre vel humanistisk gravferd

innenriks

I 2017 vart det halde 542 humanistiske gravferder. Dette er 36 færre enn året før og 54 færre enn toppåret 2015, melder Fri Tanke.

Gravferdsrådgjevar i Human-Etisk Forbund Vinjar Tufte trur nedgangen dels kan kome av at tilbodet om livssynsopen gravferd blir stadig meir populært. Dette er eit alternativ som blir tilbydd av dei fleste gravferdsbyråa, etter at det vart lansert av kulturminister Anniken Huitfeldt (Ap) i 2012.

– Det er rundt 15 prosent som vel denne gravferdsforma årleg så vidt eg veit. Først og fremst trur eg dette går ut over det kyrkjelege tilbodet, men vi merker det også litt. Det er jo ikkje unaturleg at det fordeler seg litt når det finst to ikkje-kyrkjelege gravferdstilbod der det tidlegare berre fanst eitt, seier Tufte

Det finnes to ikkje-religiøse gravferdsalternativ; humanistisk og livssynsopen. I tillegg kan ein velje å arrangere alt sjølv.

Talet på humanistiske gravferder har lege rundt 500–600 årleg det siste tiåret.

(©NPK)