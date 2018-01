Frå kritisk til alvorleg for to kvinner etter kollisjon i Fjærland

innenriks

Dei fire personane blei frakta til sjukehus etter at ein buss kolliderte med to personbilar ved Frudalstunnelen like før klokka 11.30 søndag. Dei fire, som alle er i 50-åra, sat i den same bilen.

To kvinner og ein mann blei flogne til Haukeland universitetssjukehus etter ulykka. Måndag ettermiddag opplyste sjukehuset at tilstanden til dei to kvinnene var endra frå kritisk til alvorleg.

Fjerdemann blei innlagt på sjukehuset i Førde med alvorlege skader. Helse Førde opplyste til Bergens Tidende måndag ettermiddag at han framleis er alvorleg skadd, men at tilstanden er stabil.

Det var seks passasjerar i bussen, men ingen av dei blei skadde i ulykka søndag. Det skal ha vore svært vanskelege køyreforhold og glatt vegbane på staden.

Ein av dei skadde sat ein stund fastklemt i bilen.

(©NPK)