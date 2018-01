Politiet fekk to meldingar frå ektemannen om sakna Janne Jemtland

innenriks

Lensmann Terje Krogstad opplyste på ein pressekonferanse måndag formiddag at ektemannen ringde inn til politiet på formiddagen laurdag 30. desember. Ho vart sist sett i 2-tida halvtanna døgn tidlegare, etter at ho hadde komme heim frå ein fest.

– Det vart ikkje vurdert som akutt eller urovekkjande og derfor vart det ikkje sett i gang nokon leiteaksjon, seier Krogstad.,

– Vi fekk ei ny melding på søndagen. Då vart ein leiteaksjon sett i verk med ein gong, opplyser Krogstad.

Han seier lydfila frå samtalen ektemannen hadde med politiet allereie laurdag, er lagra, og at dei i etterkant skal sjå nærmare på om politiet har gjort noko kritikkverdig i samband med denne oppringinga.

Politiadvokat André Lillehovde Van der Eynden opplyste på pressekonferansen at Janne Jemtland framleis har status som sakna, og at det ikkje har vore noka vesentleg utvikling i saka sidan søndag.

– I det ligg då at vi ikkje har lokalisert Janne Jemtland. Ho er ikkje funnen og har framleis status som sakna. Vi har heller ingen mistenkte eller sikta i saka per no, seier han.

(©NPK)