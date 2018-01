Politiet vil fengsle kvinne i fire veker for familievald

innenriks

Ifølgje Bergens Tidende er kvinna sikta etter familievaldsparagrafen i den nye straffelova.

Politiet vil be om at kvinna blir varetektsfengsla i fire veker med brev- og besøksforbod når ho blir framstilt for fengsling i Bergen tingrett måndag.

– Vi har ein del etterforskingsskritt som skal gjerast ganske med ein gong. Vi ønsker derfor ikkje at opplysningar om saka skal komme ut til impliserte, seier politiadvokat Mats Henriksen til avisa.

Han seier etterforskinga tar sikte på å avklare om det er ein eller fleire fornærma i saka. Han ønsker førebels ikkje å seie om fornærma er vaksne eller barn.

